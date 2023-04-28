«التنمية المحلية» تتلقى تقريرًا عن إزالة التعديات ومخالفات البناء في 3 محافظات

تلقت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية تقريرًا، حول جهود محافظات أسوان والمنيا وأسيوط لإزالة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد، والتصدي لأي محاولة للبناء المخالف دون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصدي للتعديات على وأملاك الدولة والأراضي الزراعية والإزالة الفورية لكافة أنواع المخالفات والتصدي بكل حسم لأى محاولات مستجدة للبناء المخالف والازالة الفورية في المهد تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في هذا الشأن.

إزالة تعديات على أملاك الدولة في أسوان

وفى سياق متصل، شهدت محافظة أسوان جهود لإزالة التعديات على أملاك الدولة وتم تنفيذ أعمال الإزالة الفورية لحالة تعدٍ على مساحة 150 م2 بنطاق قرية سلوا قبلي التابعة للوحدة المحلية لقرية الكاجوج، ومصادرة مواد البناء المستخدمة في أعمال البناء مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وفى محافظة المنيا، واصلت مراكز المحافظة، جهودها في رصد حالات التعدي بالبناء المخالف والعشوائي ودون ترخيص، وذلك لتطبيق أحكام القانون من خلال تنفيذ الإزالة الفورية وتحرير محاضر لتلك المخالفات ضمن خطة المحافظة لرصد التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث واصلت الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بمراكز «سمالوط ـ ديرمواس – مطاي – بني مزار»، جهودها في تنفيذ حملات إزالة التعديات والإشغالات بالتعاون مع الجهات المعنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفى محافظة أسيوط، تم تنفيذ إزالات فورية لـ 7 حالات تعدٍ على أراضي زراعية ومخالفات لقانون البناء، عقب رصدها خلال حملات دورية باستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية.