«تحت شعار ألف بنت».. تدريب الفتيات على لعبة كرة القدم بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وخاصه تدريب الفتيات على تمرينات اللياقة البدنية ومختلف الرياضات الجماعية والفردية والعروض الرياضية لاكتشاف مواهبهن وتنميتها واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية لصالح المجتمع.

ممارسه مختلف الألعاب الرياضية

أشاد محافظ الشرقية بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنيه وتشجيعهم على ممارسة مختلف الألعاب الرياضية لبث روح المنافسة الشريفة بينهم وجعل الرياضة أسلوب حياة.

تدريب الفتيات على لعبة كرة القدم

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى استمرار فعاليات تدريب عضوات المشروع القومي للكرة النسائية والمقامة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون بين الإدارة العامة للرياضة بالمديرية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة لتدريب الفتيات على لعبة كرة القدم وذلك بنادي السكة الحديد بمدينة الزقازيق.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن تدريب الفتيات يتم تحت إشراف مدربين متخصصين في مجال كره القدم وذلك بعد توفير أدوات التدريب من الكرات والأقماع والوسائل الرياضية بهدف تعليم الفتيات المهارات الأساسية للعبه وصولا لتحقيق اكبر مشاركه لممارسة الأنشطة الرياضية.