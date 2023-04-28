وظيفة شاغرة في وزارة الشباب والرياضة.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة له، عن وظيفة خالية بوزارة الشباب والرياضة، وفقا لمواد قانون 81 لسنة 2016 المعروف بقانون الخدمة المدنية، مواصفاتها على النحو التالي:

المسمى الوظيفي: رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير

وصف الوظيفة: توفير الدعم الفني للوزير، والتواصل الفعال بينه وبين الإدارات المختلفة داخل وخارج الوزارة وتحسين الصورة الذهنية للوزارة.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية: القدرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها.

المهارات الفنية: اجتياز التدريب اللازم في ضوء ما يحدده الجهاز وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرة، أو قضاء مدة كلية مقدارها ثمانية عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل: مؤهل عال مناسب

المستندات المطلوبة:

• بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم وموضح به المؤهل العلمي والمؤهلات الإضافية «للعاملين داخل الجهاز الإداري للدولة».

• صورة من تقارير الكفاية عن الثلاث سنوات السابقة (2020 /2021 /2022) معتمد ومختوم (للعاملين داخل الجهاز الإداري للدولة)

• إفادة قانونية بعدم الإحالة لأي من المحاكم التأديبية أو الجنائية أو الإيقاف عن العمل معتمدة ومختومة من الشئون القانونية للعاملين داخل الجهاز الإداري للدولة.

• الخبرة النوعية والزمنية والوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم والدورات التدريبية مدتها ونوعها ومكانها وبيان بالعلاوات التشجيعية معتمد ومختوم للعاملين داخل الجهاز الإداري للدولة.

• بيان بأبرز الإنجازات والإسهامات في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك واية بيانات يرى المتقدم إضافتها.

• اقتراحات تطوير العمل بالوظيفة المطلوب شغلها طبقا لقرار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم 95 لسنة 2017

• خطابات الشكر والتقدير إن وجدت

• عدد 10 صور شخصية حديثة مقاس 4*6.

• صورة بطاقة الرقم القومي سارية على أن تقدم الأوراق من عدد (7) أصل + 6 صور طبق الأصل + عدد 2 CD متضمنة كافة المرفقات.

طريقة التقديم: تسلم المستندات باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بديوان وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية يوميًا، من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرًا على أن تقدم من أصل + 6 صور من المستندات المطلوبة.