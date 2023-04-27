الشباب والرياضة تعقد ملتقى توظيفي لعرض فرص العمل.. رواتب تصل إلى 8000 جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن الملتقى التوظيفي المفتوح لشركة «بافلو برجر»، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

وفي السطور التالية، نستعرض تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح وفرص العمل المتوافرة، وأماكن التقديم.

يوم توظيفي لوزارة الشباب

ومن المقرر عقد اليوم التوظيفي في 60 ش عبد الله العربي الحي السابع مدينة نصر الدور الرابع، يوم الاربعاء الموافق 3 مايو 2023 من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 مساءا للوظائف الأتية، وفقا لما ذكرته وزارة الشباب والرياضة، ويتضمن عرض الوظائف التالية:

1. مدير مطعم (خبرة 3 سنوات على الأقل - يفضل مؤهل عالي).

2. مساعد مدير (خبرة 3 سنوات على الأقل - يفضل مؤهل عالي).

3. عضو فريق - كرو مطعم (مؤهل متوسط).

4. خدمة عملاء - كول سنتر (مؤهل عالي).

5. دليفري (ابتدائية أو إعدادية).

6. عمال مخازن (ابتدائية أو إعدادية).

7. عمال إنتاج (ابتدائية أو إعدادية).

8. اوفيس بوي (مؤهل متوسط).

أماكن العمل

مدير مطعم (مصر الجديدة / مدينه نصر / التجمعات / الجيزة).

مساعد مدير (مصر الجديدة / مدينه نصر / التجمعات / الجيزة).

عضو الفريق (فيصل / الهرم / اكتوبر / مصر الجديدة / مدينه نصر / شبرا / التجمعات / مدينتي / الشروق).

خدمة عملاء - كول سنتر (مدينة نصر).

دليفري (مدينة نصر / مصر الجديدة).

عمال مخازن (مدينة العبور).

عمال إنتاج (مدينة العبور).

أوفيس بوي (مدينة نصر).

الشروط

وتتضمن شروط شغل الوظائف أن يتراوح السن بين 21 و33 سنة، وموقف واضح من التجنيد، على أن يكون راتب مدير المطعم ومساعد المدير من 6000 إلى 8000 جنيه، وراتب عضو فريق لا يقل عن 4000 جنيه إلى جانب الإضافي والحافز الشهري، أما راتب خدمة عملاء فيصل إلى 3000 جنيه أساسي، وراتب الدليفري 2750 جنيه أساسي فضلا عن عمولة كل 10 أيام.

كما تشمل المميزات تأمينات طبية واجتماعية، وفرص للترقي بعد 6 أشهر، وإجازات سنوية، وتدريب مدفوع الأجر، وللتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة من خلال الضغط هنا والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد المذكورين أعلاه.