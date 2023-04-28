عضو «حقوق الإنسان بالنواب»: «العفو الرئاسي» نجحت في الإفراج عن 1400 شخص خلال عام

أكد النائب محمد رضا البنا عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن لجنة العفو الرئاسي تمكنت خلال عام من إعادة تشكيلها، من القيام بدور فاعل في الإفراج عن مزيد من المحبوسين إذ وصل عدد المفرج عنهم إلى 1400 شخص، لافتا إلى أن اللجنة تولت مسؤولية استقبال طلبات من أحزاب وكيانات مجتمعية وأسر نشطاء سياسيين وغارمين، للإفراج عن بعض الأسماء، الأمر الذي وجد تفاعلا كبير من جانب اللجنة.

معايير لجنة العفو

وقال «البنا» في بيان، إن لجنة العفو الرئاسي تعمل على قدم وساق من أجل المساهمة في خروج دفعات جديدة الواحدة تلو الأخرى خلال الفترة المقبلة، موضحا أن ذلك يجري وفقا لعدد من المعايير التي حددتها اللجنة مع مؤسسات الدولة المعنية منذ بدء عملها، أهمها عدم التورط في أعمال عنف أو تلوثت أيديهم بالدماء.

دمج المفرج عنهم

وأضاف عضو مجلس النواب، أن اللجنة لعبت دورا مهما في دمج عدد من المفرج عنهم مجتمعيا، من خلال المساهمة في عودتهم لأعمالهم، أو توفير فرص عمل لهم، وتسهيل إجراءات عودتهم لاستكمال دراستهم، أو إنهاء الحجز على أموالهم ورفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر.

وأكد أن هذه الجهود تؤكد أن على دعم الدولة لحقوق الإنسان وحرصها على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع.