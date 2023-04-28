متى يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2023؟.. مجلس النواب يجيب

بدأ صباح اليوم تطبيق التوقيت الصيفي، بتقديم الساعة 60 دقيقة لتصبح الثانية عشرة صباحًا هي الواحدة صباحا، وفقًا لقرار حكومي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عقب موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدمة بشأنه، لتوفير الطاقة وترشيد الاستهلاك، ويستمر العمل بالتوقيت الصيفي فترة من السنة ويعود بعدها العمل بالتوقيت الشتوي مرة أخرى.

بداية العمل بالتوقيت الصيفي

ويجري العمل بالتوقيت الصيفي، من اليوم 28\4\2023 الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، ويستمر حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، حسبما نص عليه المادة الأولى من مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاستهلاك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

متى يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2023؟

وردا على سؤال «متى يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2023؟» الذي يدور في أذهان الكثيرون، فإنه وفقًا لقانون تطبيق التوقيت الصيفي يكون العمل بالتوقيت الصيفي قرابة 6 أشهر، تكون بدايتها من اليوم 28\4\2023 الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، ليكون بداية العودة للعمل بالتوقيت الشتوي هو ليلة الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر التي توافق الـ27 من من الشهر نفسه.

مشروع قانون تطبيق التوقيت الصيفي

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تطبيق نظام التوقيت الصيفي، لترشيد الطاقة والاستهلاك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

وتضمن مشروع القانون مادتين، شملت المادة الأولى، موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، على أن تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، ونصت المادة الثانية على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.