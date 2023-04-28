«المركزي الروسي» يبقي سعر الفائدة عند 7.5% سنويا للمرة الخامسة تواليا

قرر البنك المركزي الروسي، خلال اجتماع مجلس إدارته اليوم الجمعة، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي عند 7.5%، للمرة الخامسة على التوالي، وقال المركزي الروسي - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - إن المنظم الروسي حافظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5% سنويا للمرة الخامسة على التوالي.

المركزي الروسي يخفض توقعاته للتضخم خلال 2023

وأضاف أن البنك المركزي الروسي خفض توقعاته للتضخم للعام 2023 إلى 4.5% - 6.5%، بدلا من 5% - 7% كان قد توقعها، كما حسن المركزي توقعاته لديناميكية الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023، إذ يتوقع الآن نموه في نطاق 0.5% -2%.

سعر الروبل يرتفع أمام الدولار واليورو.. كم وصل؟

وفي سوق العملات، تراجع سعر الصرف العملتين الأوروبية والأمريكية مقابل الروبل الروسي عقب قرار المركزي الروسي، وانخفض سعر صرف اليورو إلى دون مستوى 88 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 6 أبريل الجاري، في حين تراجع سعر صرف الدولار إلى دون مستوى 80 روبلا، كذلك للمرة الأولى منذ التاريخ نفسه 6 أبريل 2023.