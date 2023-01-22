سعر الجنيه أمام الروبل اليوم بعد إدراجه من البنك الروسي المركزي

بعد إعلان البنك المركزي الروسي إدراج الجنيه المصري في قوائم العملات الرسمية في البلاد، تسأل الكثير من المواطنين عن سعر الجنيه المصري مقابل الروبل الروسي.

سعر الجنيه المصري مقابل الروبل الروسي

وأظهرت الأسعار التي طرحها البنك المركزي الروسي لسعر الجنيه مقابل الروبل الروسي، أنّ الجنيه المصري يُقدر بـ2.29 روبل روسي.

وأوضح المركزي الروسي، أنّه عقب ضم الجنيه للعملات التي يتم التداول بها، سيقوم البنك بتحديث أسعار الصرف الرسمية اليومية للروبل مقابل الجنيه، بالإضافة إلى العملات الأخرى التي تم ضمها مثل الدرهم الإماراتي والبات التايلاندي والروبية الإندونيسية، بالإضافة إلى الدونج الفيتنامي، الدينار الصربي، الدولار النيوزيلندي، اللاري الجورجي، الريال القطري والجنيه المصري.

«المركزي الروسي» يعتمد 9 عملات من بينها الجنيه المصري

وأعلن البنك المركزي الروسي في وقت سابق، عن إضافة 9 عملات جديدة من بينها الجنيه المصري إلى قائمة العملات الأجنبية، التي يحدد سعرها رسميا مقابل الروبل، وهو ما جعل الكثير من الأشخاص يتسألون عن مدى أهمية مثل هذه القرارات وفائدتها على الاقتصاد المصري.

ووفقا لخبراء اقتصاديين، فإن هذا القرار سيساهم في إحداث دفعة قوية للاقتصاد، وتخفيف من الضغط على الدولار وطلبه، كونه مرتبطا بكثير من المنتجات التى تستوردها الدولة المصرية من الخارج، وهو ما سيقلل الطلب عليه وسيقل سعره أكثر خاصة إذا قامت دول أخرى باتخاذ مثل هذه القرارات.