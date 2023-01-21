أبرز المعلومات عن قرار روسيا بخصوص الجنيه المصري.. سيوفر الدولار

قرر البنك المركزي الروسي في وقت سابق، أنه أضاف 9 عملات جديدة من بينها الجنيه المصري إلى قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسمياً مقابل الروبل، وهو ما جعل الكثير من الأشخاص يتساءلون عن مدى أهمية مثل هذه القرارات وفائدتها على الاقتصاد المصري.

مميزات اقتصادية عديدة للقرار الروسي

وقال الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن هذا القرار له العديد من المميزات للاقتصاد المصري والمصروفات.

وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اتخاذ مثل هذه القرارات سيسمح للبلدين باستخدام الروبل والجنيه في المعاملات التجارية بدلا من اللجوء للدولار وهو ما يمثل توفيرا كبيرا للعملة الخضراء في مصر، نظرا للاستغناء عن استخدامه مع التبادل التجاري مع روسيا.

مصر ستستفيد أيضا من السياحة الروسية الوافدة إليها بجانب التبادل التجاري

وأشار إلى أن مصر ستستفيد أيضا من السياحة الروسية الوافدة إليها بجانب التبادل التجاري، وذلك من خلال الحصول على الروبل الروسي الذي سيتم إعادة استخدامه مرة أخرى في التبادل التجاري مع روسيا.

وأكد أن اتخاذ هذا القرار في الوقت الحالي خاصة وأن أسعار الدولار شهدت انخفاضات الفترة الماضية، سيساهم في زيادة تنافس الجنيه مع العملات الأخرى، وتوفير الدولار في مصر نظرا لانخفاض استخدامه مع روسيا واستبداله.

وأوضح أن مثل هذه القرارات ستساهم في إحداث دفعة قوية للاقتصاد، وتخفيف من الضغط على الدولار وطلبه كونه مرتبطا بكثير من المنتجات التى تستوردها الدولة المصرية من الخارج، وهو ما سيقلل الطلب عليه وسيقل سعره أكثر خاصة إذا قامت دول أخرى باتخاذ مثل هذه القرارات.