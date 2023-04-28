مصرع شاب صدمه قطار على مزلقان الكيلو 7 بحي الشروق

اصطدم قطار منذ قليل، قادم من القاهرة في طريقه إلى مدينة مرسى مطروح بشاب خلال على مزلقان السكة الحديد في حي الشروق بالكيلو 7 بمدينة مرسى مطروح، مما أسفر عن وفاته في الحال خلال مروره على المزلقان لحظة عبور القطار ليلفظ أنفاثه الأخيرة ويسقط جثة هامدة.

بلاغ بحادث القطار

وعلي الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع حادث قطار مطروح، اليوم الجمعة، وجرى نقل الجثة إلى أقرب مستشفى وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

واستقبلت مستشفى مطروح العام جثمان الشاب المتوفي بحادث مرسى مطروح وهو كريم عبده مهدى 25 سنة سائق ميكروباص من سوهاج ومقيم في الكيلو 7 حي الشروق، وجرى إيداعه ثلاجة المستشفى تحت إشراف مفتش الصحة وجهات التحقيق.

شرطة النقل والمواصلات تعاين الحادث

وانتقلت شرطة النقل والمواصلات إلى موقع الحادث على مزلقان السكة الحديد بمطروح وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.