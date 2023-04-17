مصرع شخص صدمه قطار وإصابة آخر في حادث سيارة بالمنيا

لقي شخص مصرعه صدمه قطار أمام مدينة مطاي شمال محافظة المنيا، كما أصيب آخر صدمته سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي.

مصرع شخص صدمه قطار بمطاي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بمصرع شخص صدمه قطار أثناء عبور المزلقان أمام مدينة مطاي.

بالانتقال وإجراء التحريات الأولية، تبين أنه أثناء عبور «م. م»، 44 عاما، مقيم بإحدى القرى التابعة للوحدة المحلية في بردنوها لشريط السكة الحديد بالقرب من محطة مدينة مطاي صدمه القطار، ما أسفر عن مصرعه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

إصابة شخص في حادث بالصحراوي

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا، باصطدام سيارة بشخص بالطريق الصحراوي الشرقي، وبالانتقال والفحص تبين إصابة حسين أحمد 55 عاما، مقيم بمحافظة بني سويف، باشتباه ارتجاج وكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.