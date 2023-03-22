مصرع شخص في حادث قطار بسوهاج.. «عبر من مكان غير مخصص لعبور المشاة»

لقي أربعيني مصرعه، إثر حادث قطار في مركز البلينا بمحافظة سوهاج؛ إذ تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد ورود محضر لمركز البلينا من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج.

وتضمن المحضر وروود اتصال تليفوني من ناظر محطة سكة حديد البلينا، مفاده بلاغ بوجود جثة على الخط محطة البلينا، دائرة المركز، عقب مرور القطار الروسي «أسوان – القاهرة»، بمكان غير معد لعبور المشاة، وتبين أنها للمدعو «وائل. ا. ا. ع»، 41 عاما، لا يعمل، ويقيم بدائرة المركز.

الانتقال لموقع الحادث

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي، بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، لموقع الحادث، وبسؤال أهلية المجني عليه أفاد شقيقه المدعو «أيمن. ا. ا. ع»، سن 48 عاما، مأذون شرعي، يقيم بالناحية ذاتها بمضمون ما تقدم.

وأضاف بأنه أثناء عبور شقيقه المذكور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، اصطدم به القطار المشار إليه، مما نتج عنه وفاته، ووضعت الجثة تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.