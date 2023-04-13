مصرع سيدة أسفل عجلات قطار الصعيد وإصابة 3 في حادث تصادم بالمنيا

لقيت سيدة مصرعها، صدمها قطار أثناء عبورها مزلقان قرية إطسا المحطة في مركز سمالوط، فيما أصيب مهندس وزوجته وابنهما، في حادث تصادم سيارتين بمركز بني مزار في شمال محافظة المنيا.

قطار يدهس سيدة في سمالوط

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام قطار بسيدة أثناء عبورها مزلقان قرية إطسا المحطة في مركز سمالوط.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين أن قطارا قادما من القاهره متجها إلي محافظات جنوب الصعيد صدم شهد يونان 50 عاما، ربة منزل، تقيم بعزبة شاهين بحي غرب مدينة المنيا، أثناء عبورها مزلقان قرية إطسا المحطة، مما أدي إلي مصرعها وجري نقل جثتها إلي مشرحة مستشفي سمالوط النموذجي تحت تصرف النيابة العامة.

حادث تصادم في مركز بني مزار

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام 3651 ن ق ا، ربع نقل، و7185 ن ق د، نصف نقل، بطريق قرية الجندية الفرعي بمركز بني مزار في شمال المنيا، بسبب السرعة.

بالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: أشرف.م 45 عاما مهندس، وزوجته صفاء.ط، 35 عاما مهندسة، وابنهما مصطفي 3 سنوات، ويقيمون في مركز مغاغة، وتم نقلهم إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه ارتجاج، وتم وضع الزوجة تحت الملاحظة لإصابتها بغيبوبة تامة، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.