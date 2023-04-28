مراسل «القاهرة الإخبارية» من الخرطوم: اشتباكات في محيط القصر الجمهوري

قال محمد إبراهيم مُراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من الخرطوم، إن هناك تجددًا للاشتباكات في محيط القصر الجمهوري، والمواقع الاستراتيجية وسط الخرطوم، من قبل ميليشيا الدعم السريع والجيش السوداني.

«إبراهيم»: اشتباكات بين الجيش والميليشيا في جبل أولياء

وأضاف «إبراهيم»، أن الميليشيا تخرق الهدنة للمرة الخامسة، وهناك أصوات رصاص وتصاعد أعمدة الدخان؛ جراء الاشتباكات بين الجيش والميليشيا بالخرطوم، موضحًا أن هناك اشتباكات بين الجيش والميليشيا في جبل أولياء، وأن الميليشيا تواصل أعمال ترويع المواطنين وأعمال النهب والسرقة داخل شوارع الخرطوم.

وتابع بأنه بحسب مصادر عسكرية سودانية فإن هناك خططًا لحسم تسلل ميليشيا الدعم السريع داخل أحياء الخرطوم، وأن الجيش السوداني يكبد الميليشيا خسائر فادحة في جبل أولياء، وذكر أن الميليشيا تستهدف المراكز التجارية بعد نفاد مخزوناتهم.