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«الخارجية» تعلن تعديل نقاط تجمع وإجلاء المصريين من السودان

كتب:

محمد علي حسن
05:19 م | الجمعة 28 أبريل 2023
شعار وزارة الخارجية

شعار وزارة الخارجية

أعلنت وزارة الخارجية تعديل نقاط التجمع والإجلاء في السودان، إلحاقاً بالإعلان الصادر عنها، صباح اليوم الجمعة، الذي يتضمن التوجيه بنقاط تجمع وإجلاء المواطنين المصريين من السودان، والراغبين في العودة إلي مصر، لتكون على النحو التالي: 

1- القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في بورتسودان (إجلاء بحري).

2- معبر قسطل (إجلاء بري).

3- معبر أرقين (إجلاء بري).

وتستمر غرفة الأزمات بوزارة الخارجية في تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين بشأن الجالية المصرية في السودان على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية: 01281943533 

01283176900

 01281943599 

01283176913 

01283176857 

01283176881 

01283176903 

01283176894

 01281943990

 01283176866

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