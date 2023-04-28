عضو لجنة الإسكان بالنواب يشيد بجهود الدولة لإجلاء المصريين من السودان

أشاد النائب طه الناظر، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، بالدور الكبير الذي تقوم به أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية في إجلاء المصريين العالقين في السودان، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها دولة السودان الشقيقة.

جهود مصر خلال أزمة السودان

وقال الناظر في بيان له إنه منذ بداية الأزمة في السودان الشقيق، قامت الدولة المصرية بجهود عظيمة على أرض الواقع أشاد بها الجميع، لتهدئة الأوضاع هناك، والحفاظ على أمن واستقرار السودان، الذي هو جزء من الأمن القومي المصري.

إجلاء المصريين من السودان

وأضاف عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن مصر تتعامل مع ملف الأزمة السودانية بحرفية عالية، وهذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك قوة ومكانة الدبلوماسية المصرية التي تتعامل دائمًا مع مختلف الملفات بتوازن وحكمة.

مصر لا تتخلى عن أبنائها

كما ثمن النائب طه الناظر، دور الدولة الكبير أيضًا في إجلاء المصريين العالقين في السودان، وتأمين عودتهم إلى أرض الوطن، موضحًا أن مصر لا تستغنى عن أبنائها مهما كانت التحديات والصعوبات، وقيمة المواطن المصرية كبيرة وغالية سواء داخل مصر أو خارجها.