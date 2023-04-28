اليابان تجلي 48 من رعاياها وعائلاتهم من السودان على متن طائرة خاصة

أعلنت السلطات اليابانية أنها قامت بإجلاء 48 يابانيا وأفراد أسرهم من السودان إلى جيبوتي، على متن طائرة خاصة، نظرا لما تشهده الخرطوم من اضطرابات.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه»، اليوم الجمعة - أن الطائرة الخاصة غادرت مطار جيبوتي الدولي، متجهة إلى اليابان، ومن المقرر أن تصل إلى البلاد صباح غد السبت.

ولفتت الهيئة إلى أنه مع تفاقم الوضع في السودان، كان قد جرى إجلاء 57 مواطنا يابانيا وثمانية أفراد من أسرهم من السودان إلى دول مجاورة مثل جيبوتي وإثيوبيا، على متن طائرة نقل تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية أو بدعم من فرنسا ودول أخرى.