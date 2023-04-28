مصدر بـ«تعاونيات الإسكان»: سعر المتر في الطرح الجديد سيصل إلى 9000 جنيه

كشف مصدر بهيئة تعاونيات الإسكان والبناء، عن تفاصيل جديدة في الطرح المنتظر من الهيئة لـ 240 وحدة سكنية، بعدما أعلن اللواء وليد البارودي القائم بأعمال رئيس هيئة تعاونيات الإسكان والبناء، عن طرح 240 وحدة سكنية تابعة للهيئة، بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك.

سعر المتر لشقق هيئة تعاونيات الإسكان والبناء

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أن سعر المتر في الشقق الجديدة سيصل إلى 9000 جنيه، مضيفًا أن الطرح سيكون متنوع المساحات، وموعده خلال شهر مايو المقبل، في المدن التالية: «أكتوبر، بدر، القاهرة الجديدة، العاشر من رمضان»، وأن كراسة الشروط سيجري توفيرها مع إعلان الطرح.

وأشار المصدر إلى أن هيئة التعاونيات لا تسعى إلى التربح، بل هدفها الأسمى هو خدمة المواطنين في توفير المسكن الملائم في المرتبة الأولى.

وخلال المؤتمر الصحفي لإعلان طرح 240 وحدة سكنية، أوضح اللواء وليد البارودي، أن الهيئة، شديدة الحرص على إنشاء المساكن المختلفة، والمزارع المتنوعة، وخلق فرص عمل للشباب، لتحقيق رؤية مصر 2030.