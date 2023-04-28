بعد مُهلة حجز أراضي الإسكان لاستكمال المقدم.. اعرف الشروط اللازمة

قالت وزارة الإسكان الاجتماعي، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على إتاحة الفرصة للمواطنين الذين تقدموا سلفًا، لحجز قطع أراض، عن طريق الحجز الإلكتروني أو عن طريق القرعة، على منحهم مُهلة تصل إلى 30 يومًا، من تاريخ الإعلان.

وترصد بوابة «الوطن» في السطور التالية، الشروط تطبيق مُهلة حجز الأرض السكنية لاستكمال مقدمات الحجز وتقديم الشيكات الآجلة.

شروط منح مُهلة حجز الأراض السكنية

وجاءت شروط منح مُهلة حجز الأراضي لاستكمال تقديم الشيكات الآجلة ومقدمات الحجز، على النحو التالي وذلك وفقًا لما ذكره المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون العقاريى والتجارية، في البيان الذي صدر من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

1- قطع الأراضي السابق الفوز بها مازالت شاغرة.

2- قطع الأراض السابق الفوز بها لم يتم إعادة طرحها.

3- إعادة التعامل على القطع وفقًا للأسعار الحالية بناء على لجنة التسعير في الهيئة.

4- توقيع العملاء على إقرار موافقة التعامل بالأسعار الحالية.

5- التنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد هيئة المجتمعات العمرانية.

6- الالتزام بكل الاشتراطات والشروط العقارية والمالية، الموجودة في كراسة الشروط.