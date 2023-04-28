«الإسكان» تتابع أعمال تنفيذ 276 عمارة في العاشر من رمضان ضمن «سكن لكل المصريين»

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار استكمال الأعمال الجارية لتنفيذ 178 عمارة بالمرحلة الخامسة بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بمساحة 90 مترا مربعا للوحدة بالحي الحادي والعشرين، بمدينة العاشر من رمضان.

وزير الإسكان يتابع تنفيذ وحدات الإسكان بالعاشر من رمضان

وقال الوزير في بيان، إنه يتابع الموقف التنفيذي للوحدات بصورة دورية، مشيرا إلى أن هناك تأكيدا مستمرا على ضرورة الاهتمام بجودة التنفيذ، مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية، مشددا على الاهتمام أيضا بالانتهاء من الخدمات المختلفة التي تخدم المستفيدين من المبادرة.

ربط طريق الروبيكي بطريق محطة القطار الكهربائي

وفي ذات السياق، أوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه جارٍ استكمال أعمال الطبقة الإسفلتية السطحية لربط طريق الروبيكي بطريق محطة القطار الكهربائي والمنطقة الصناعية، وذلك في إطار استكمال تنفيذ شبكة الطرق الجاري تنفيذها بالمدينة.

وأشار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان إلى أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وطبقاَ للجدول الزمني المتفق عليه وبالجودة المطلوبة، وخاصة ما يتعلق بأعمال الإنشاءات وتنفيذ طبقة الأسفلت أو أعمال رفع كفاءة الطرق بالمدينة.