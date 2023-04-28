مراسل «القاهرة الإخبارية» من أم درمان: اختفاء عدد من السلع.. والميليشيات تستهدف المراكز التجارية

قال عثمان الجندي، مُراسل القاهرة الإخبارية من أم درمان، إنه منذ صباح اليوم جرى قصف عنيف بمنطقة الخرطوم بحري، الأمر الذي ترتب عليه تصاعد أعمدة دخان ملأت سماء المنطقة.

الجندي: الحياة تسير في أم درما بشكل طبيعي

وأوضح «الجندي» أن الشوارع الرئيسية في أم درمان، الحياة تسير فيها بشكل طبيعي، لافتًا إلى كثافة الطائرات التي حلقت بسماء المدينة.

وأضاف مُراسل «القاهرة الإخبارية» أن الوضع سيئ في بعض المحلات التجارية، حيث اختفاء ونفاد بعض السلع، فضلًا على شكوى المواطنين من عدم وجود غذاء؛ ما يُشكل هاجسًا لدى الكثير من المواطنين.

وتابع أن الكثيرين لديهم تخوف من حدوث مجاعة؛ بسبب فقدان العديد من الوظائف، كالعاملين في الحدادة والبناء وتحديدًا العمالة اليومية.

وأكد عثمان الجندي، أن ميليشيا الدعم السريع، تستهدف المراكز التجارية بعد نفاد مخزوناتهم.