«القاهرة الإخبارية»: استقبال الطائرة الـ 25 للقادمين من السودان بقاعدة شرق القاهرة الجوية

أعلنت فضائية القاهرة الإخبارية وصول الطائرة الـ 25 ضمن الجسر الجوي لنقل المصريين العائدين من السودان إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية، مع وجود فريق طبي متكامل لإجراء الفحص الطبي اللازم للعائدين من السودان.

المطارات المخصصة لهبوط الطائرات المصرية

وأوضحت إيمان الحويزي، موفدة القاهرة الإخبارية بقاعدة شرق القاهرة الجوية، أن العائدين من السودان من بينهم كبار السن وحالات إنسانية، وأن الاهتمام والعمل يجري على قدم وساق، والتنسيق يتم بشكل فوري مع جميع الأجهزة المعنية والمطارات المخصصة لهبوط الطائرات المصرية.

الأطقم الطبية في القاعدة

وأشارت إلى أن الأطقم الطبية في القاعدة تستعد لاستقبال أي حالات مرضية بحاجة للرعاية، ويتم تجهيزها بشكل مسبق قبل خروج الطائرات من النطاق الجوى السوداني، مضيفة أن الطائرات المصرية نقلت أعدادا كبيرة من الطلاب المصريين بالسودان.