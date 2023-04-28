هشام آمنة: توجيهات رئاسية بتنفيذ خطة تنمية شاملة في شمال سيناء

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ،ان توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى تؤكد على إحداث نقلة فى تنمية و تطوير شمال سيناء في مختلف المجالات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وأوضح وزير التنمية المحلية أن تكليفات رئيس الجمهورية تشمل تنفيذ خطة استراتيجية للتنمية الشاملة لشمال سيناء بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لاحداث تنمية فى البلد التى شهدت العديد من التضحيات .

وأشار هشام آمنة فى ختام زيارته لشمال سيناء لحضور الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة إلى صدور تكليف من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تترأسها وزارة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الدفاع والإنتاج الحربى وعضوية جميع الوزارات والجهات المعنية لوضع تصور متكامل لتنمية شمال سيناء لتحديد المشروعات ذات الأولوية على أرض الواقع يتم تنفيذها خلال فترة زمنية قصيرة كخطة استثنائية عاجلة لتنمية المحافظة وتلبية المتطلبات .

التنمية الشاملة

وأضح " آمنة " أن رئيس الجمهورية أعطى أولوية كبيرة لتنمية سيناء وتطهيرها من الإرهاب وبالفعل بدأت عملية التنمية الشاملة فى إطار خطة وضعتها الدولة بالتوازى مع الحرب على الإرهاب ، مؤكدا أن زيارته مع عدد من الوزراء والمسؤولين لشمال سيناء يؤكد عودة الأمن والأمان والاستقرار بصورة كاملة وعودة الحياة إلى طبيعتها، لافتا إلى تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة والغير مسبوقة على أرض الفيروز والقدرة على التحرك بمنتهى السهولة واليسر و الآمن و الأمان في الطرق والميادين، لم يكن ليتحقق لولا تضحيات آلاف الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، الذين قدموا أرواحهم فداء الوطن .

توفير فرص عمل

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن إجمالي تكلفة مشروعات الخطة الاستثمارية التي مولتها الوزارة وتم تنفيذها على أرض محافظة شمال سيناء منذ عام 2014 وحتى نهاية 2022 بلغت حوالى 2.5 مليار جنيه لتنفيذ العديد من مشروعات الكهرباء ورصف الطرق وتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور ، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بدعم محافظة شمال سيناء أيضاً بحوالي 4.5 مليار جنيه آخرى لتمويل تنفيذ عدد من المشروعات القومية الآخري في قطاعات الطرق ومياه الشرب والصرف الصحى والتجمعات العمرانية ومنظومة المخلفات الصلبة والتي ساهمت في تحقيق نقلة في الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة ، كما قام صندوق التنمية المحلية بتوفر حوالى (94 ألف ) فرصة عمل عبر تمويل تنفيذ 291 مشروع يخص المرأة المعيلة منها نسبة 74 % في محافظة شمال سيناء بفائدة لا تتعدى 5% ، لافتاً إلى أنه تم صرف مبلغ (32) مليون جنيه من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) لتوفير قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب والمرأة لتنفيذ عدد (395) مشروع صغير ومتناهى الصغر وفرت حوالى (4) آلاف فرصة ، كما تم صرف 27.3 مليون جنيه لبرنامج تطوير وتنمية القرى بسيناء وهى ام القطف، ام شيحان، الريسان، الكونتلا، النثيلة .