فنانون يحيون ذكرى نور الشريف: عيد ميلادك في الجنة.. وحشتنا

أحيا عدد من نجوم الفن والإعلام، عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، ذكرى ميلاد الفنان الراحل نور الشريف، والذي توفي تاركا مسيرة فنية كبيرة.

وكتب الفنان كريم الحسيني عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلا: «عيد ميلادك في الجنة ونعيمها يا رب يا أستاذنا من علمني حرفاً، وإنت علمتني كتير أوي برجاء الدعاء والفاتحة له ولكل غالي رحل عنا يا رب».

وأحيت الإعلامية بوسي شلبي ذكرى ميلاد نور الشريف عبر إنستجرام قائلة: في عيد ميلاد الأستاذ نتذكرك دائما فنان محترم أسعد الجماهير علم أجيال وترك رصيدا من الفن الراقي وحشتنا يا من كان لك دور في حبي للفن انت حبيبنا دائما نور الشريف أحلى هدية الدعاء والفاتحة يوم ميلادك.

وكتب كريم مغاوري عبر إنستجرام قائلا: حبيبي عمو نور.. ألف رحمة ونور عليك ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته.. وحشتني.