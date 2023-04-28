كواليس أول لقاء جمع نور الشريف مع بوسي.. قصة حب بدأت من ثالثة إعدادي

تمر اليوم 28 أبريل ذكرى ميلاد النجم نور الشريف الذي ظل اسمه ملاصقا في جزء كبير من حياته بالفنانة بوسي حب عمره على المستوي الشخصي والفني، اسمه الحقيقي محمد جابر عبد الله وولد في حي الخليفة في القاهرة 1946.

عندما كانت الفنانة بوسي في الصف الثالث الإعدادي تقابلت حينها مع الفنان نور الشريف بالصدفة حيث كانت في مبني ماسبيرو مع والدتها وأثناء صعودها على السلم رأته وأعجب بها منذ اللحظة الأولى ورأى أنها تصلح أن تكون زوجته.

قصة حب نور الشريف مع بوسي بدأت بنظرة

وتجدد اللقاء بين نور الشريف وبوسي عندما ذهبا ليشاركا في مسلسل القاهرة والناس وهنا بدأ هو يتقرب لها فأخذ ورق الحلقة وأعطاها إياها ولم تكن مهمته حتي أنها ظنت أنه يعاكسها حسبما ذكرت في إحدى لقاءاتها مع الفنانة أنوشكا.

نور الشريف يخطف قلب بوسي

وبخفة ظل الفنان نور الشريف استطاع لفت انتباه بوسي بالفعل خاصة أن تصوير الحلقة تم إعادته ومن هنا بدأت تتطور علاقتهما ويحبان بعضهما البعض لمدة أربعة سنوات لتقرر هيا بعد ذلك الانفصال عنه بعد شهرته وتواجد المعجبين بكثرة.

وروت بوسي أن نور الشريف ظل يطاردها خلال سنتين بعد الانفصال في محاولة للعودة وظل يرسل لها جوابات إلا أنها لم تكن تفتحها أو ترد عليها الي أن عادا مجددا وتم إعلان خطوبتهما وزواجهما بعدها مباشرة.