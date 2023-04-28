ناقد فني: نجاح نور الشريف لم يكن صدفة.. وعاطف الطيب المخرج الأقرب لقلبه

قال الناقد الفني سيد سلام، إنّ نجاح الفنان الراحل نور الشريف لم يأتِ بالصدفة، لكنه كان من نوعية الفنانين الذين كان لديهم ثقافة خاصة، حيث كان الفن هدفا له، وكانت علاقته بنجيب محفوظ وكل كتاب وأدباء ومخرجي مصر قوية للغاية.

قيمة كبيرة في عالم الفن

وأضاف سلام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «قيمة نور الشريف الحقيقية تمثلت في قدرته الكبيرة على قراءة الأدب المصري، فقد كان مطلعا على السينما العالمية بشكل كبير جدا، كان يعرف السينما الهندية والإسبانية والأمريكية وكانت لديه القدرة على الاطلاع بشكل ليس موجودا عند أي فنان مصري».

أهمية الثقافة والاطلاع في حياة الفنان

وتابع الناقد الفني: «كثرة اطلاع الفنان وزيادة ثقافته تفيده على مستوى المرجعية للأشخاص المختلفة، نور الشريف تعامل مع عدد كبير من المخرجين مثل علي عبد الخالق وعاطف الطيب ومحمد النجار الذي تعاون معه في بدايته، وكان أقرب المخرجين إلى قلبه هو عاطف الطيب فقد بدأ بفيلم الغيرة القاتلة ولم يحقق نجاحا كبيرا، وعاش حالة اكتئاب كبيرة جدا، إلى أن منحه المخرج محمد خان فيلم سواق الأتوبيس وقال له هذا الفيلم شعبي للغاية ويمكنك العمل عليه، وهو ما فعله بشكل رائع وكان نور الشريف يدور في ذهنه، وبالفعل أنقذ عاطف الطيب».