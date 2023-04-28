مي نور الشريف في ذكرى والدها: واحشني أوي ونفسي أحضنك

حرصت الفنانة ميس نور الشريف على إحياء ذكرى مولد والدها الفنان نور الشريف التي تمر اليوم الجمعة الموافق 28 أبريل، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها على موقع الصور الشهير إنستجرام.

وشاركت مي نور الشريف جمهورها بصورة لها مع والدها الفنان نور الشريف وعلقت عليها قائلة «واحشني جدا نفسي أقعد معاك وأحضنك وأحكيلك حاجات كثيرة وآخد رأيك الحمد لله على أنك في حياتي حضرتك علمتنا حاجات كثير في الحياة والفن والناس، خلت حياتنا أنا وسارة مميزة ونظرتنا للحياة مختلفة، حتى ذوقنا».

مي نور الشريف تحيي ذكرى والدها نور الشريف

وتابعت مي نور الشريف قائلة «حضرتك أكرمتنا في حياتك وربنا كرمنا بسيرتك الحلوة وحب الناس ليك أنا فخورة أنك أبويا أتمنى تكون فخور أني بنتك إيماني بالله أنك في مكان أحسن عيدك في الجنة بإذن الله برحمته وكرمه بنتك مي بنت نور».