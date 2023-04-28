تشييع جثمان وكيل نيابة دسوق بمسقط رأسه بالغربية.. حادث سير

شيع أهالي قرية ميت الشريف، بمركز بسيون، بمحافظة الغربية، المستشار على أبوليمون وكيل النائب العام بنيابة دسوق بمحافظه كفر الشيخ، إثر تعرضه لحادث سير حال عودته من عمله، إلي منزله، بعد أداء صلاة الجمعة، وصلاة الجنازة عليه بمسقط رأسه بقرية ميت شريف بمركز ومدينة بسيون.

تشييع الجثمان

وأضاف مصدر مقرب، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتوفى هو المستشار علي محمد أبو ليمون، وكيل نيابة دسوق ونجل محمد أبوليمون وكيل إدارة بسيون التعليمية، وشقيق والده اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وجري تشييع الجثمان بعد أداء صلاة الجمعة، وصلاة الجنازة عليه بمسقط رأسه بقرية ميت شريف بمركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، في مشهد جنائزي مهيب وسط حالة من الحزن الشديد خيمت علي وجوه الأهالي، بحضور محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، والدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، وناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية وعدد من أعضاء النيابة العامة والقضاء، وأهالي القرية.

نعي محافظة المنوفية

ومن جانبه قامت محافظة المنوفية بنعي اللواء إبراهيم أبوليمون، في وفاة نجل شقيقه المستشار علي محمد أحمد أبو ليمون، وكيل النائب العام إثر تعرضه لحادث سير، وتتقدم محافظة المنوفية بكل أجهزتها التنفيذية والشعبية بخالص العزاء لأسرة الفقيد، ولمحافظ المنوفية.