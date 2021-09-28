ضبط موظف انتحل صفة وكيل نيابة في الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط موظف انتحل صفة أحد العاملين بالهيئات القضائية، لاستغلال المواطنين بقدرته على إنهاء مصالحهم بالجهات الحكومية، مقابل مبالغ مالية كبيرة يتحصل عليها منهم.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم انتحال الصفة وتزوير المستندات والمحررات الرسمية.

تفاصيل ضبط موظف انتحل صفة وكيل النائب العام بالدقهلية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام موظف، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، بانتحال صفة أحد العاملين بالهيئات القضائية وحيازة كارنيهات مزورة باسمه منسوب صدورها لذات الجهة تتضمن شغله منصب «وكيل النائب العام»، بالإضافة إلى ممارسة نشاط إجرامى في مجال تقليد الأختام وتزوير المحررات الرسمية المنسـوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية، وتزوير العديد من الخطابات المنسوب صدورها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والموجهة للعديد من الجهات الحكومية تفيد بأنه مندوب عن الهيئة للتفتيش، واستغلال ذلك فى إيهام المواطنين بقوة نفوذه المزعوم داخل تلك الجهات الحكومية، مدعيًا قوة علاقاته بالعديد من المسئولين، وقدرته على إنهاء مصالحهم بتلك الجهات مقابل مبالغ مالية كبيرة يتحصل عليها منهم.

التحريات تكشف مقر تزوير المحررات الرسمية

كما أضافت التحريات اتخاذ المذكور من مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، ومقرًا لتزوير المحررات الرسمية والأجهزة المستخدمة في التزوير.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية جرى استهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه وبتفتيش مسكنه عثر بداخله على الأجهزة المستخدمة فى تزوير المحررات والمستندات «حاسب آلى لاب توب»، وبفحصه فنيًا تبين أنه محمل ببرنامج لتعديل الصور، وكذا صور كارنيهات منسوبة لجهات قضائية ( طابعة – 2 هاتف محمول- عدد من الكارنيهات والمحررات والمستندات المزورة منسوب صدورها لعدد من الجهات المختلفة والجهات الرقابية تفيد بأن المتهم المذكور مندوب عن تلك الجهة للفحص والتفتيش).

اعترافات المتهم: تحصلت على الكارنيهات المزورة من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي

وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وقيامه بتزوير المحررات والمستندات باستخدام جهاز الحاسب الآلى وطابعة الكمبيوتر المضبوطة، وأقر بأنه تحصل على الكارنيهات المزورة من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي.

أمكن تحديد الأخير، وتبين أنه صاحب شركة دعاية وإعلان، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، وأكدت التحريات قيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تقليد الأختام وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية، متخذًا من مكتب الدعاية والإعلان ملكه الكائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

المضبوطات

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه، وبتفتيش الشركة عثر بداخلها على (2 جهاز حاسب آلى – 2 طابعة إحداهما مزودة بماسح ضوئى - 2ماكينة لتقطيع وتغليف الكارنيهات - سخان حرارى – 2 هاتف محمول - مبلغ مالي)، وبفحص أجهزة الكمبيوتر المضبوطة تبين احتواؤها على عدد من الكارنيهات منسوب صدورها إلى بعض الجهات الحكومية، مجموعة من الخطابات والتقارير المنسوب صدورها إلى أحد المستشفيات، جميعها خالية البيانات ومعدة للتزوير، دليل أعضاء لإحدى الجمعيات العمومية خاصة بإحدى الجهات النقابية بمحافظة الدقهلية، نموذج لأكلاشيه اعتماد خاص بإحدى الوحدات المرورية، وبمواجهة المتهم أقر بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه مستخدمًا الأجهزة المضبـوطة لترويجها لراغبى الحصول عليها مقابل تحصله على مبالغ مالية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.