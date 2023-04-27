التصريح بدفن عاملين لقيا مصرعهما في حادث سير بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثتي عاملين لقيا مصرعهما إثر سقوطهما من على دراجة نارية انقلبت بهما على الطريق الدائري بقليوب وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتقرير الطب الشرعي حول الواقعة

وكان الطريق الدائري قد شهد مصرع عاملين إثر إصابتهما بنزيف داخلي بالمخ، جراء سقوطهما من على دراجة نارية على الطريق الدائري دائرة مركز شرطة قليوب بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائد الدراجة، وجرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى قليوب التخصصي والتحفظ وقررت التصريح بدفن الجثتين عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي

بلاغ بمصرع عاملين في تصادم علي دائري قليوب

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب دراجة نارية بالطريق الدائرة دائرة المركز ووفاة شخصين كانا يستقلان الدراجة.

تفاصيل مصرع عاملين في تصادم بقليوب

بالمعاينة والفحص تبين إصابة كل من «زياد ط ق»، 17 سنة، عامل، وأبانوب ن ع، 22 سنة، عامل، مقيمان دائرة مركز شرطة قليوب، بنزيف داخلي بالمخ، ووفاتهما على الفور، وذلك أثناء قيادتهما دراجة نارية على الطريق الدائري دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيد قائد الدراجة ما أدى إلى انقلابها وسقوطهما ووفاتهما.

جرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية وصرحت بدفن الجثتين وطلب تقرير أعمال الطب الشرعي حول مناظرة الجثتين