«القاهرة الإخبارية»: وصول مجموعة جديدة من المصريين العائدين من السودان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بوصول مجموعة جديدة من المصريين القادمين من السودان بعد نجاح السلطات المصرية في عملية إجلائهم.

عودة الجالية المصرية

يذكر أن الدولة المصرية بذلت جهداً كبيراً من أجل عودة الجالية المصرية المتواجدة بالسودان بعدما نشبت الحرب في السودان بين الجيش الوطني وميليشيا الدعم السريع.

عمليات الإجلاء الجوي

وكانت وزارة الخارجية قد ذكرت أن الدولة المصرية وفرت مواد غذائية وإسعافية لما يزيد عن ألف مواطن، من المنتظر إجلاؤهم خلال عمليات الإجلاء الجوي الجارية، فيما تسارع الدول في إجلاء رعاياها من السودان، منذ بدء المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع قبل أسبوعين.