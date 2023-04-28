سفير مصر السابق في السودان: الهدنة لن تتم إلا بتوافر الثقة بين الطرفين

قال السفير محمد الشاذلي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية وسفير مصر في السودان سابقا، إن الهدنة لن تتم إلا إذا توافرت الثقة والنية على حقن الدماء وإنهاء الصراع وتدمير السودان.

لا توجد إرادة للهدنة

وأضاف «الشاذلي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أنه حتى الآن لا يرى إرادة للهدنة، فالثقة منعدمة بين الأطراف، وكل طرف يحارب من أجل السيطرة والهيمنة وفرض سلطته على الدولة دون النظر لمصلحة السودان وحقن دماء الشعب السوداني والحفاظ على وحدة السودان.

دول العالم تهجر السودان

وأشار إلى أن دول العالم تهجر السودان كمن يهجر سفينة تغرق، وبهذا الشكل بالفعل السفينة تغرق، ومن درس العلوم السياسية يعلم أن الدولة هي شعب وأرض وحكومة، واليوم اختفى عنصر الحكومة، وأصبح لا يوجد من يفرض الأمن والانضباط على الأرض، وهذا شيء محزن جدا، ولن يحل إلا إذا الأطراف المعنية بدأت بنفسها بقيادة البلد والشعب نحو الهاوية.

وتابع: «لا أرى أيا من الطرفين يصلح لحكم السودان، ويجب أن يتنحى الطرفان لطرف أكثر إنسانية وأكثر وعيا ووطنية».