السيسي: افتتاح أسواق نصف الجملة يونيو المقبل.. وتعميم التجربة بعد نجاحها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه جرى اختيار 5 نماذج للأسواق نصف الجملة لافتتاحها في شهر يونيو المقبل، متابعاَ: «بعد تشغيل سوق مدينة نصر سيجري ضم سوق الأمل إليه، وما نفعله هنا في الأسواق هو اختبار وبعد نجاحه سيتم تعميم التجربة».

وأوضح الرئيس السيسي خلال جولته التفقدية لأسواق نصف الجملة بالقاهرة، أن الأسواق مقامة بالتعاون مع تجار الجملة، فالدولة تنفذ الأسواق والتجار يوفرون أسعاراً قريبة من الجملة، ولو فعلاً عملوا كده هنكمل المخطط على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن الأسواق الحالية لا تغطي المناطق الموجودة بها، ولكن بمجرد نجاح الفكرة وتوافر السلع بشكل مُرضٍ للجمهور سيتم استكمالها.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية موسعة للرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة، بالقاهرة، لمتابعة الجهود الجارية لإنشاء عدد من أسواق نصف الجملة، في إطار حرص الدولة على ضبط وتنظيم الأسواق والأسعار والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.