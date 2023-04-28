السيسي: أسواق نصف الجملة هدفها توفير المنتجات بتكلفة منخفضة للمواطن

نشر المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، مقطع فيديو للجولة التفقدية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، بالقاهرة، لمتابعة الجهود الجارية لإنشاء عدد من أسواق النصف جملة، في إطار حرص الدولة على ضبط وتنظيم الأسواق والأسعار والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الفيديو أن جولة الرئيس السيسي بالأسواق شملت مواقع الأسواق الرئيسية الجديدة التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في حي مدينة نصر «أسواق أحمد فخري وحسن المأمون»، وبحي المقطم «أسواق عمار بن ياسر»، وسوق المقطم بمحور عبد المجيد محمود، وأيضا سوق حي الأمل وسوق نادي الشمس بمصر الجديدة.

وناقش الرئيس السيسي، القائمين على تنفيذ الأسواق، واستمع منهم لمعدلات التنفيذ في مختلف مشروعات الأسواق.

وقال الرئيس السيسي، في حديثه مع أحد المشرفين على مشروع الأسواق: «اللي بنعمله ده عبارة عن نموذج اختباري، والأسواق المعلنة ليست هي فقط مخططنا، ولكنها تجربة هدفها توفير المنتجات بتكلفة منخفضة للمستهلك بين الجملة والتجزئة، وبالتالي تجار التجزئة هينظموا أسعارهم».