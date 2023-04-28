تفاصيل جولة الرئيس السيسي لعدد من مناطق محافظة القاهرة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، جولة تفقدية لعدد من المناطق بمحافظة القاهرة، في إطار متابعة الجهود الجارية لإنشاء عدد من الأسواق النصف جملة، لخدمة المواطنين.

وشملت جولة الرئيس مواقع الأسواق الرئيسية الجديدة، التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في حي مدينة نصر، أسواق أحمد فخري، وحسن المأمون، وبحي المقطعم أسواق عمار بن ياسر، وسوق المقطم بمحور عبدالمجيد محمودج، وأيضًا سوق حي الأمل، وسوق نادي الشمس في مصر الجديدة.

وقد ناقش الرئيس السيسي، القائمين على تنفيذ سوق أحمد فخري، وفي حي المقطم تفقد الرئيس سير الأعمال في سوق عبد المجيد محمود، كما تفقد سير الأعمال في تنفيذ محور عبد المجيد محمود، بطول 7 مترات، والذي ينقل الحركة من محور الشهيد إلى محور ياسر رزق بالمقطم، ومنه إلى صلاح سالم ومحور الحضارات، وصولًا لكورنيش النيل، ويهدف إلى تسهيل حركة المواطنين وتخفيف الضغط المروري على المواطنين.