مواطن عائد من السودان يرفع صورة الرئيس السيسي وعلم مصر (فيديو)

عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم، لقطات ترصد استمرار معبر أرقين في استقبال المصريين القادمين من السودان، إذ ظهر في الفيديو ممر يسير فيه المواطنون عقب خروجهم من الطائرة مع توزيع الورود والحلوى عليهم، تقديرا من الدولة المصرية لهم، وتهنئة لهم على عودتهم سالمين آمنين.

مواطن يرفع صورة الرئيسي السيسي

وظهر أحد المواطنين ممسكًا بصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي واضعًا إياها على صدره، وممسكًا بيده الأخرى بعلم مصر، تعبيرًا عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية لسرعة إجلائهم من السودان عقب الاشتباكات التي دارت في منتصف شهر أبريل الجاري، والتي أدت بطبيعتها إلي تأزم الوضع الأمني في الخرطوم وباقي ولايات السودان.

إجلاء المصريين من السودان

وكانت وزارة الخارجية قد ذكرت أن الدولة المصرية وفرت مواد غذائية وإسعافية لما يزيد عن ألف مواطن، من المنتظر إجلاؤهم خلال عمليات الإجلاء الجوي الجارية، فيما تسارع الدول في إجلاء رعاياها من السودان، منذ بدء المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع قبل أسبوعين.