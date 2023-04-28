مراسل «القاهرة الإخبارية» في معبر قسطل: الوافدون من السودان اختاروا مصر لشعورهم بالأمان

قال مصطفى عبد الفتاح مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» بمعدية معبر قسطل، إن الحكومة المصرية رفعت درجات الاستعداد تيسيرًا على الوافدين من السودان، موضحًا أن الدولة المصرية تعمل على تيسير الإجراءات داخل معبر قسطل، وأن مصر تعمل مع الدول المختلفة لإجلاء رعاياها من السودان، مشيرًا إلى أن كثيرا من الوافدين قدموا شهادات كثيرة أكدوا خلالها أنهم اختاروا الدولة المصرية لشعورهم بالأمن داخل مصر.

وأضاف «عبد الفتاح»، أن الأسر السودانية ترى أن مصر وطنهم الثاني، أما الجنسيات المختلفة فتؤكد أن مصر أقرب بلد آمن إلى الأراضي السودانية، وسيتوجهون بعدها إلى وجهتهم الأصلية.

ولفت إلى أن معبر قسطل يشهد حركة كبيرة في أعداد وصول القادمين من السودان، لكن الغالبية العظمى تأتي عبر معبر أرقين.