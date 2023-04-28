حماقي يتألق بحفل ضخم في دمياط الجديدة بحضور جماهيري (صور)

أعرب الفنان محمد حماقي، عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن سعادته بنجاح حفله الغنائي الذي أقيم داخل أحد الأندية الرياضية بدمياط الجديدة.

ونشر حماقي مجموعة صور من الحفل علق عليها قائلا: «اتبسطت جداً بوجودي معاكم إمبارح في نادي وادي دجلة، وإن شاء الله نتقابل تاني قريب».

حفل حماقي في دمياط الجديدة

أحيا محمد حماقي احتفالية ضخمة داخل أحد الأندية الرياضة بدمياط الجديدة وسط خليط جماهيري للآلاف من أبناء محافظات وجه بحري من الأسر والشباب من مختلف الأعمار.

حضر حماقي مرتديا ملابس «كاجوال» جاكيت جينز وبنطلون أسود وحذاء رياضيا أبيض، وكان بصحبته مدير أعماله المنتج حمدي بدر وكان في استقبالهما منظمة الحفل نيفين رشدى وdj العالمي ياسر الحرير.

وبمجرد صعود حماقي على خشبة المسرح مرددا أغنية «نفسي أبقى جنبه» تعالت صيحات الآلاف من هتافات الإعجاب التى ضجت أرجاء المكان بعدها حرص حماقي على توجيه كلمة شكر للجمهور لحفاوة الاستقبال، بالإضافة إلى تهنئة أهالي دمياط ووجه بحرى بمناسبة عيد الفطر المبارك.

أغاني حماقي خلال الحفل

وأشعل حماقي وصلات الرقص المتتالية بعدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها «زيها مين» و«لا ملامة»، «من قلبي بغني»، «م البداية»، «أحلى حاجة فيكي» و«هو دا حبيبي» و«جمالها استثنائي» و«أم الدنيا».. وغيرها مما أشاعات البهجة .. بالإضافة لأحدث أغانيه منهما «أدرنالين» و«قلبي حبك جدا جدا»، واختتم بـ«أم الدنيا» التى أشعلت المزيد من أجواء الإثارة وحماس الجمهور على مدى أكثر من ساعة ونصف الساعة.

تخلل الحفل تقديم حماقي للمرة الأولى أغنيته الجديدة «فضوله المكان وسعوا» والتي كان أطلقها مؤخرا خلال موسم رمضان الماضي وفوجئ بحفظ الجمهور لكلماتها وقدمها مرة أخرى تلبية لرغباتهم.

وحرص حماقي في ختام الحفل، على توجيه كلمة شكر لكل من ساهم فى إنجاح الحفل ومنظمته نيفين رشدى «برو ادز» وdj العالمي ياسر الحريري ومصصم الإضاءة العالمي وليد الحريري ومنفذ ومصمم المسارح الشهير تامر فوزي.