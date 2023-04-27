الصور الأولى لتجهيزات حفل محمد حماقي في دمياط

يواصل القائمون على حفل النجم محمد حماقي، في مدينة دمياط، وضع التجهيزات النهائية للحفل المرتقب مساء اليوم.

محمد حماقي يشدو في أول حفل بعد رمضان

وشهد مقر الحفل تجهيزات المسرح، واستعدادات من شركات التأمين الخاصة، على أن يصعد محمد حماقي على المسرح ويقدم أولى فقرات حفله بعد قليل.

ويحيي الفنان محمد حماقي حفلًا غنائيًا ساهر له مساء اليوم، في مدينة دمياط.

ووصل محمد حماقي قبل قليل إلى دمياط، استعدادا لمقابلة جمهوره، وتجرى حاليا الاستعدادات النهائية قبيل بدء الحفل.

محمد حماقي قدم أغنية فضولوه المكان

يذكر أن الفنان محمد حماقي كان قد طرح مؤخرا اغنية فضولوه المكان التى كان قد طرحها خلال شهر رمضان الماضي ضمن حملة ترويجية عقارية وهي من كلمات الشاعر تامر حسين والحان عزيز الشافعي.