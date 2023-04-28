«تنمية دمياط الجديدة»: حفل محمد حماقي يُنشط السياحة في المدينة

صرح المهندس محمد خلف الله عبدالماجد، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة لـ«الوطن»، أن حفل حماقي الذي أقيم منذ ساعات في مدينة دمياط الجديدة يُروج للمدينة، ويساهم في تنشيط السياحة بها خاصة وأن دمياط الجديدة بها عدة مميزات منها الطابع الحضاري والمعماري لها، وموقعها الجغرافي الذي يطل على البحر المتوسط مباشرة، وقربها من نهر النيل فرع دمياط والمدن الساحلية المحيطة بها.

حماقي يجذب الأنظار لمدينة دمياط الجديدة

وأكد رئيس مدينة دمياط الجديدة، اليوم، لـ«الوطن»، أن مقومات المدينة كانت وراء سر اختيار كبرى الشركات والمؤسسات والأندية لإنشاء فروع لهم بها وما شهدناه من افتتاح لفرع نادي وادي دجله علي أرض المدينة، وفعاليات الحفل المتميز الذي أحياه الفنان محمد حماقي، بحضور الآلاف من عدة مدن ومحافظات يساهم في جذب الأنظار إليها أكثر وهو ما جعل المدينة على مدارس الـ24 ساعة الأخيرة تستقبل الآلاف من أعضاء النادي والمشاركين في الحفل وينشط السياحة الداخلية في دمياط.

زيارة المعالم السياحية في دمياط الجديدة

كانت مدينة دمياط الجديدة شهدت افتتاح فرع نادي وادي دجلة ليلة الجمعة بحضور الدكتور طارق راشد رئيس مجلس إدارة أندية وادي دجلة، وجرى جولة تفقدية للمشاركين بالحفل بعد الافتتاح للمدينة ومعالمها السياحية، كما يتوافد أعداد غفيرة من المواطنين على شوارع دمياط الجديدة، من أهالي دمياط ومن خارجها للمزارات المتنوعة بها والاستمتاع بالأجواء الجميلة على شواطئها.

خدمات ترفيهية وثقافية

وقال طارق راشد رئيس مجلس إدارة أندية وادي دجله لـ«الوطن»، إن حفل افتتاح أحدث فروع النادي بمدينة دمياط الجديدة، لتوفير خدمات رياضية وثقافية وترفيهية لأهالي المحافظة، ولدعم الاستراتيجية الوطنية للرياضة الرامية إلى افتتاح منشآت رياضية لزيادة قاعدة ممارسين الرياضة وتأهيل الأبطال للمنافسات الدولية ولتقديم افضل خدمات للأعضاء.

منشآت رياضية في دمياط الجديدة

وذكر أنه يمتد نادي وادي دجلة بمدينة دمياط الجديدة على مساحة 14 فدانًا، ويضم العديد من المنشآت الرياضية المجهزة على أعلى مستوى منها مجمع سباحة مكون من مسبح أوليمبي، ومسبح للتدريب، وحمام سباحة للأطفال، كما يضم ملاعب تنس وسلة، وساحة لياقة بدنية خارجية، بالإضافة إلى حديقة للأطفال، ومباني اجتماعية وخدمية تضم صالات شطرنج، وجودو، والمصارعة.