محمد حماقي يحيي حفلا في مدينة الجلالة.. وطارق صبري يقدم عرضا عالميا

أحيا الفنان محمد حماقي وفريق شارموفرز حفلا غنائيا ضخما في مدينة الجلالة، وسط حضور الآلاف من الجمهور، الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

محمد حماقي يشدو بأدرينالين وياستار

وقدم حماقي خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل الحضور منها: «ناويها، نفسي أبقي جنبه، أدرينالين، يا ستار، بقيت معاه، ولا أي كلام»، وغيرها من الأغاني.

بينما قدم فريق شارموفرز أيضا عدد من أغانيهم التي أشعلت حماس الجمهور، منها: «عروستي، كارافان، حزينة، سينجل» وغيرها، وقدم مصمم الإضاءة طارق صبري عرضا على الطريقة العالمية وسط إشادة كل الحضور.

محمد حماقي قدم حفلا كبيرا في السعودية

وكان حماقي أحيا مؤخرا حفلا غنائيا ضخما في السعودية، وسط حضور الآلاف في حفل حمل شعار كامل العدد.

ويعكف حماقي حاليا على التحضير لألبوم الجديد، حيث انتهى من تسجيل بعض أغانيه، ومن المقرر الانتهاء من باقي الألبوم خلال الفترة المقبلة، ويجرى طرحه على الأرجح في موسم الصيف المقبل ويحمل عددا كبيرا من المفاجآت لمحبيه.