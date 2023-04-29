أحمد فهيم: دوري في مسلسل جعفر العمدة اتعرض عليا قبل التصوير بيومين

أعرب الفنان أحمد فهيم عن سعادته بالتفاعل الكبير مع دوره بمسلسل جعفر العمدة، وذلك في مداخلة هاتفية لبرنامج «لايت شو» المذاع عبر شاشة قناة «الحياة».

وعلق أحمد فهيم على الدور قال: «يا رب يكون المسلسل عجب الناس ويا رب نكون قدرنا نبسطكم في شهر رمضان والحمد لله ربنا بيراضينا».

أحمد فهيم وتعاونه مع محمد سامي

وعن بداية ترشيحه للدور، فقال فهيم: «الأستاذ محمد سامي كلمني وله فضل كبير بعد ربنا سبحانه وتعالى عليا لأنه هو من زمان وهو شايفني وبيثق فيا ومقتنع بيا وبيسند لي أدوار مهمة في حياتي والحمد لله سيد كان تكليل لثقة الأستاذ محمد سامي فيا».

سبب خوف أحمد فهيم

وعن الشيء الذي كان خائفا منه فهيم في المسلسل فقال فهيم: «أنا عرفت إني هعمل دور سيد قبل التصوير بيومين لأنه كان دور زملاء تانيين بس محصلش ليهم نصيب لأني أنا كنت ترشيح تالت فده اللي كان مخوفني علشان كنت لسه مقرأتش الورق ولكني كثفت المذاكرة وقمت بعمل معسكر مغلق في البيت بمفردي من أجل الدور».