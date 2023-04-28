أحمد فهيم: علمت بدور سيد العمدة قبل التصوير بيومين.. ومبسوط من رد فعل الناس

قال الفنان أحمد فهيم، إنّه علم بدور «سيد العمدة»، الذي جسده في مسلسل جعفر العمدة، قبل تصويره بيومين فقط، موضحًا: «عملت معسكر مغلق في البيت لوحدي من غير ما أشوف أولادي أو أصحابي، كنت عايش مع سيد لمدة 3 شهور، وهي مدة التصوير».

وأضاف فهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة dmc، من تقديم الإعلامية هبة ماهر: «مكنش فيه وقت إني أذاكر، لكني صدقت الشخصية، وهذه الكلمة أضع تحتها خطوط كثيرة، عندما تصدق شيئا تقوم بعمله فإن الجمهور سيصدقه، وأتمنى أن تكون النتيجة على قدر المجهود».

وتابع فهيم: «أنا معرفش موضوع التريندات ده، لكني فوجئت بردود الفعل على السوشيال ميديا، ولادي كانوا بيقولوا لي إنت تريند النهاردة، فكنت بقولهم الحمد لله تمام، الحمد لله وصلني إن المشاهد مبسوط من خلال الشارع، بنزل وبتعامل مع الجمهور في أي مكان، وما يحدث على السوشيال ميديا مهم جدا، لكن الشارع هو الناقد الحقيقي بالنسبة لي».