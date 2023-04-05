أحمد فهيم عن دوره في مسلسل جعفر العمدة: اعتمدت على خبراتي الحياتية

تمكّن أحمد فهيم الذي يجسد الشخصية الشهيرة سيد شقيق جعفر العمدة بالمسلسل منذ بداية رمضان 2023، جذب انتباه متابعي العمل، خاصة بعد عرض المشاهد التي جمعته بالفنان محمد رمضان الذي يجسد دور جعفر العمدة، والفنانة زينة التي تجسد شخصية عايدة إحدى زوجات جعفر خاصة مشهد ضرب أخيه له بالحلقة السابقة.

أحمد فهيم.. مشهد ضرب جعفر العمدة لشقيقه سيد

انتشرت مشاهد مسلسل جعفر العمدة بشكل كبير وكانت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أهم هذه المشاهد والتي تعاطف معها المشاهدين هو مشهد المشاجرة الذي جمع بين سيد العمدة الذي يقوم بدوره الفنان أحمد فهيم، وعايدة زوجة جعفر التي تقوم بدورها الفنانة زينه، إضافة إلى جعفر العمدة الذي يقوم بدوره الفنان محمد رمضان إذ صفع أحمد فهيم زينة أثناء دخول جعفر فرد الصفعة له في وجود أمه وزوجاته.

أحمد فهيم..نجح بنصائح خاله خالد صالح

بدأ الفنان أحمد فهيم مسيرته بأنَّ عمل مساعدًا للفنان الراحل خالد صالح الذي تربطه به صلة قرابة (خاله)، إذ كان يتواجد معه دائما داخل مواقع التصوير وكان أول عمل فنى له بجانبه في مسلسل «بعد الفراق»، ثم مسلسل «تاجر السعادة» ومسلسل «موعد مع الوحوش» وتوالت الأدوار والنجاح بفضل نصائح خاله مثلما قال بلقاء صحفي سابق «كان دايما يقولي مفيش حاجة اسمها عاوز أمثل.. اتعلم الأول وبعدين قول عاوز أمثل»، لافتًا إلى أنَّه ظل يتدرب على يد خاله لمدة 10 سنوات.

أحمد فهيم.. محمد سامي رشحني للعمل والدور من حياتي الشخصية

أعرب الممثل أحمد فهيم عن تقديره لترشيح المخرج محمد سامي للعمل، مبينا أنه كان متحمساً للغاية ومُحملاً بمسئولية كبيرة، وأنَّه استعد جيدا لشخصيته سيد في مسلسل «جعفر العمدة»، من الاعتماد على خبراته الحياتية، لأنّه أعجب بالسيناريو منذ قراءته للمرة الأولى، بسبب كتابته وتركيبة الشخصيات الجيدة، لافتاً إلى أن الكوميديا التي يُقدّمها خلال العمل غير مقصودة نهائياً.

مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة الذي يخوض السباق الرمضاني عبر شاشة قناة dmc، من أنجح الأعمال الرمضانية لهذا العام، بعد أن تصدّر جميع منصات التواصل الاجتماعي، منذ بداية عرضه، ويترقب الجمهور استكمال أحداثه والمشوقة والمليئة بالإثارة، العمل من بطولة محمد رمضان، ومجموعة من الفنانين أبرزهم مي كساب، وزينة، ومنة فضالي، وإيمان العاصي، وهالة صدقي، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.