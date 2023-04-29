محمود مسلم: «الوطن» فخورة أن مسارها دائما كان ضد جماعة الإخوان الإرهابية

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن جريدة «الوطن» فخورة أن مسارها دائما كان ضد جماعة الإخوان الإرهابية، كما تفخر أن الجماعة حاولت حرق المقر الخاص بالجريدة مرتين دون جدوى، «أفتخر أن جماعة الإخوان وضعتني والأستاذ مجدي الجلاد على قوائم الاغتيالات، كما تم إحالة الأستاذ محمد الأمين مؤسس الجريدة للنيابة باتهامات ملفقة».

مسلم: «الوطن» نجحت في محاربة الجماعة أثناء حكمهم مع فضح إرهابهم

وأضاف «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مانشيت»، ويقدمه الإعلامي جابر القرموطي، والمذاع على فضائية CBC، أنه بالرغم ما خاضته الجماعة من حروب ضد جريدة الوطن، إلا أنها نجحت في محاربة الجماعة أثناء حكمهم مع فضح إرهابهم، حيث كانت فيديوهاتها وموضوعاتها دليلا ضد الإخوان في الكثير من القضايا.

شاركنا بالتوازي مع ذلك في نشر الأمل لدى المصريين

وتابع: «بعد ما مشيوا من الحكم قعدنا نطارد الإخوان بشائعاتهم وأغراضهم وإرهابهم أيضا، وشاركنا بالتوازي مع ذلك في نشر الأمل لدى المصريين بالمشروعات التنموية وما يحدث، ودائما نراهن على الناس».