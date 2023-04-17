مسلسل سره الباتع الحلقة 26.. شمس الكويتية تنضم لجماعة الإخوان

ظهرت الفنانة شمس الكويتية لأول مرة ضمن أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 26، لتنضم إلى كوكبة الفنانين الذين يقدمهم المخرج خالد يوسف ضمن العمل الذي يخوض من خلاله تجربة الدراما للمرة الأولى.

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 26، ذهاب ابتسام التي تجسد شخصيتها الفنانة شمس الكويتية إلى منزل مسعود، ويجسد شخصيته الفنان عمرو عبد الجليل، وظهر من خلال الحوار أنها كانت صديقة قديمة له وكان على علاقة سويًا.

مسلسل سره الباتع الحلقة 26

وخلال تواجد ابتسام في منزل مسعود أخبرها بأن جماعة الإخوان الإرهابية قد سيطرت على البلاد بعد الإعلان الدستوري، وأنه انضم لها ليكون مع السلطة، ويهدف إلى جمع كل المؤثرين في السوشيال ميديا لضمهم معه وهي منهم.

وطلب مسعود من ابتسام أن هذا الأمر سيتطلب أن تتحجب لتظهر للجمهور من خلال الفيديوهات وهي محجبة ومنضمة للجماعة وتقدم محتوى ديني، ولكن هذا في أثناء ظهورها في الفيديو فقط، وبالفعل وافقت على الأمر لكسب المصلحة.

أبطال مسلسل سره الباتع

يذكر أن مسلسل سره الباتع يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم حسين فهمي ومحمود قابيل وصلاح عبد الله وخالد الصاوي وعدد آخر من الفنانين .