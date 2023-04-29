جوري بكر بعد نجاح جعفر العمدة: «حاسة إني واخدة حقنة بنج»

احتفلت جوري بكر بنجاح شخصية «وداد» في مسلسل جعفر العمدة، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، في مكالمة هاتفية ببرنامج «لايت شو» المذاع عبر قناة الحياة.

جوري بكر عن نجاحها في مسلسل جعفر العمدة

قالت جوري: «حاسة إني لسه واخدة حقنة بنج، مش مصدقة النجاح الكبير ده»، وعن تحضيرها للدور قالت: «بجانب مذاكرتي مع محمد سامي، بحب أخرج في السيدة زينب والحسين جدا، كنت بروح هناك وكان وشي مش معروف أوي زي دلوقتي، فكنت بنزل أشوف الناس هناك عايشة إزاي وبتلبس إزاي وبتتكلم إزاي وطريقتهم عاملة إزاي في الخناقات».

وأضافت: «أنا في حياتي الطبيعية مكنتش أعرف أتكلم زي وداد»، وعن ردود فعل الجمهور، قالت جوري: «اتضايقت من بعض التعليقات، لأني شعرت أنهم بيشتموني أنا وليس وداد».

التعاون مع محمد سامي

أما عن التعامل مع محمد سامي أوضحت جوري: «أكتر حاجة بحبها في محمد سامي أن توجيهاته كانت صعبة وقاسية، وييجي في بعض المشاهد يعيد ويقولي أنا واثق أنك ممكن تطلعيها أفضل من كده، وفي مشاهد تانية ييجي وسط الناس يصفق لي».