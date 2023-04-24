حكاية ممازحة عمرو دياب لـ جوري بكر بسبب شخصية وداد في جعفر العمدة

أصبح الفنان عمرو دياب والفنانة جوري بكر حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورهما معا في الحفل الغنائي الذي أحياه الأول في مدينة الجونة وسط حضور عدد كبير من الفنانين والجمهور.

عمرو دياب يمازح جوري بكر

الفنان عمرو دياب خلال حفله حرص على ممازحة الفنانة جوري بكر التي كانت واحدة من ضمن الحضور بطريقته الخاصة بعد النجاح الذي حققته في السباق الرمضاني الماضي بشخصية وداد التي قدمتها في مسلسل جعفر العمدة مع الفنان محمد رمضان.

عمرو دياب عندما رأى جوري بكر في الحفل وسط جمهوره قال: «وداد اهي اللي كانت عاملة مشكلة كبيرة، وداد أهي ماشاء الله مبروك عليكم كلكم».

عمرو دياب يرحب بهالة صدقي

كما حرص عمرو دياب على الترحيب بالفنانة هالي صدقي خلال الحفل وعبر عن حبه لشخصية صفصف التي قدمتها خلال أحداث مسلسل جعفر العمدة .

يذكر أن مسلسل جعفر العمدة شارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم محمد رمضان وايمان العاصي وهالة صدقي وزينة ومنة فضالي وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف واخراج محمد سامي .