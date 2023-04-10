جورى بكر: شخصية «وداد» فى «جعفر العمدة» أثرت على شخصيتى الحقيقية

خطفت الفنانة جورى بكر الأنظار بتجسيدها شخصية «وداد» ضمن أحداث مسلسل «جعفر العمدة» المعروض حالياً فى السباق الرمضانى عبر شاشة قناة «دى إم سى».

وحاز أداء جورى بكر لشخصية «وداد» إعجاب الجمهور، خاصة مع التحولات التى شهدتها الشخصية، وقيامها بخلع زوجها «سيد»، ويجسّد دوره الفنان أحمد فهيم، دون علمه، وزواجها من شوقى فتح الله ويجسّد دوره الفنان الأردنى منذر رياحنة.

ومن جانبها، عبّرت جورى بكر عن سعادتها البالغة بردود الفعل الإيجابية التى تلقتها عن أدائها لشخصية «وداد» من الجمهور فى الشارع أو عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وقالت جورى بكر، لـ«الوطن»، إن أهم ما جذبها للمشاركة فى مسلسل «جعفر العمدة» هو اختلاف شخصية «وداد» عن شخصيتها الحقيقية، بالإضافة لإعجابها بطريقة كتابة وسرد القصة والأحداث، وكذلك رغبتها فى التعاون مع الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامى.

وأضافت: «شخصية وداد أثرت على شخصيتى الحقيقية، لأننى عملت عليها لوقت طويل، وبسبب الانفعالات والحزن ومشاعر الكره المتأصلة بالشخصية، والحقيقة أرى أن نجاح المسلسل يعود لحالة الحب والتفاهم بين أفراد فريق العمل، كلنا كنا إيد واحدة، وكان عندنا ثقة كبيرة فى نجاح المسلسل، لأن كل فنان كان مركز فى دوره، وهو ما أُرجعته إلى الجو الأسرى الذى جمع كل الفنانين داخل العمل». ووصفت جورى بكر الفنان محمد رمضان بـ«وش السعد والخير»، مضيفة: «شعورى نفسه ينطبق على المخرج محمد سامى وكذلك أحمد فهيم وهالة صدقى».

وعن أكثر التعليقات التى أضحكتها قالت جورى بكر: «إفيه إن جعفر العمدة متجوز أربعة وسيد أخوه متجوز واحدة بالأربعة، ده من أحلى الإفيهات اللى شُفتها، وأنا سعيدة جداً بالمشاركة الثانية لى مع الفنان الكبير محمد رمضان». واختتمت جورى بكر حديثها قائلة: «وداد مكملة معاكم مصائب ومفاجآت لحد الحلقة ٣٠ من المسلسل، وربنا يسترها».

مسلسل «جعفر العمدة» من بطولة محمد رمضان، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، زينة، منذر رياحنة، أحمد عبدالله، هالة صدقى، عصام السقا، أحمد فهيم، طارق النهرى وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج محمد سامى.