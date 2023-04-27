جوري بكر بعد نجاح جعفر العمدة: «مش عارفين نمشي في الشارع.. بينادوني بوداد»

كشفت الفنانة جوري بكر، عن كواليس مشاركتها في مسلسل جعفر العمدة، ضمن السباق الدرامي الرمضاني المنقضي في دور «وداد» المتزوجة من ابن عمتها سيد العمدة، الذي قدم دوره الفنان أحمد فهيم، معربة عن سعادتها بنجاح المسلسل، إذ أنها لا تستطيع المشي الشارع نتيجة التفاعل الكبير، وأن الجميع ينادونها بـ«وداد».

اندمجنا في المسلسل وكنا بنعيط بجد

أبدت جوري بكر خلال لقائها مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc» سعادتها للمشاركة في المسلسل مضيفة «اندمجنا في المسلسل وكنا بنعيط بجد».

ووجهت جوري بكر التحية للمخرج محمد سامي، مؤكدة سعادتها بالمشاركة في مسلسل جعفر العمدة، مضيفة: «اشتغلت كتير وشفت نتيجة تعبي».

مش عارفين نمشى في الشارع والناس بتجري ورانا

وتحدثت عن صدى المسلسل في الشارع، قائلة «نزلت الشارع، لكن اتخضيت مش عارفين نمشي في الشارع، الناس بتجري ورانا، وبينادوني بوداد، وكله بيقول إزاي عملتي كدا، وإيه الجبروت ده».

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، ومن تأليف وإخراج محمد سامى.